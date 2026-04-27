Milletvekiline "kes lan" demişti... Kaymakama kötü haber

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında, sosyal medya üzerinden bir milletvekiline verdiği yanıt sonrasında resmi soruşturma başlatıldı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Milletvekiline "kes lan" demişti... Kaymakama kötü haber
Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma açıldı.

Söz konusu gelişme, Eligül’ün kendisine yönelik bir paylaşım yapan CHP milletvekili Umut Akdoğan'a sosyal medya üzerinden "Kes lan" şeklinde yanıt vermesinin ardından yaşandı. 

Bakanlık açıklamasında soruşturma kapsamında Mülkiye Müfettişi görevlendirilildiği ve Muharrem Eligül'ün Edirne Valiliği hukuk müşaviri olarak görevlendirildiği kaydedildi.

