Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetiyle ilgili CHP'li Ömer Fethi Gürer'den mesaj paylaşımı geldi. Gürer, yaptığı paylaşımda, "EYT'lileri görmezden gelen anlayışa 23 Haziranda verilecek. Oylarla EYT nin varlığını bir kez daha hissetirilecektir." ifadelerini kullandı. Mesajında 23 Haziran İstanbul seçimlerine de yer veren Gürer, "EYTli hakkı olana ve hakettiğine erişmenin yolu İstanbul seçimleridir" diye yazdı. İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Muğla Milletvekili, İYİ PARTİ kurucular kurulu ve GİK üyesi Metin Ergun da EYT mesajı paylaştı

CHP 26 ve 27'nci Dönem Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetiyle ilgili bir mesaj paylaştı.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Gürer'in mesajı şöyle:



"#SeçiminKazananınıEytBelirler.



EYT lileri görmezden gelen anlayışa 23 Haziranda verilecek



Oylarla EYT nin varlığını bir kez daha hissetirilecektir.



EYTli hakkı olana ve hakettiğine erişmenin yolu İstanbul seçimleridir.



Türedi diyenlere oy yok."



İKİ VEKİLDEN DE MESAJ



İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, "'EYT'nin hakkı gasp edilmiştir' diyen bendim. Gasp edilen haklar verilinceye kadar EYT’ye destek olmaya devam." mesajı paylaştı.



Muğla Milletvekili, İYİ PARTİ kurucular kurulu ve GİK üyesi Metin Ergun da "Sakın yok farzetmeyin #SeçiminKazananınıEytBelirler" diye yazdı.



ulusal.com.tr



