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Milletvekilleri, EYT ile ilgili bu mesajları verdi - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetiyle ilgili CHP'li Ömer Fethi Gürer'den mesaj paylaşımı geldi. Gürer, yaptığı paylaşımda, "EYT'lileri görmezden gelen anlayışa 23 Haziranda verilecek. Oylarla  EYT nin varlığını bir kez daha  hissetirilecektir." ifadelerini kullandı. Mesajında 23 Haziran İstanbul seçimlerine de yer veren Gürer, "EYTli hakkı olana ve hakettiğine erişmenin yolu İstanbul seçimleridir" diye yazdı. İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Muğla Milletvekili, İYİ PARTİ kurucular kurulu ve GİK üyesi Metin Ergun da EYT mesajı paylaştı

Milletvekilleri, EYT ile ilgili bu mesajları verdi - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP 26 ve 27'nci Dönem Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) mağduriyetiyle ilgili bir mesaj paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Gürer'in mesajı şöyle:

"#SeçiminKazananınıEytBelirler.  

EYT lileri görmezden gelen anlayışa 23 Haziranda verilecek 

Oylarla  EYT nin varlığını bir kez daha  hissetirilecektir.

EYTli hakkı olana ve hakettiğine erişmenin yolu İstanbul seçimleridir.

Türedi diyenlere oy yok."

İKİ VEKİLDEN DE MESAJ

İyi Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, "'EYT'nin hakkı gasp edilmiştir' diyen bendim. Gasp edilen haklar verilinceye kadar EYT’ye destek olmaya devam." mesajı paylaştı.

Muğla Milletvekili, İYİ PARTİ kurucular kurulu ve GİK üyesi Metin Ergun da "Sakın yok farzetmeyin #SeçiminKazananınıEytBelirler" diye yazdı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ömer fethi gürer #Niğde #chp #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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