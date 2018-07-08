TBMM Genel Kurulu'nda, 27’inci Dönem milletvekillerinin yemin töreni tamamlandı. İşte, ilk kez 600 milletvekiline ev sahipliği yapan Genel Kurul'da yaşananlar…

27’inci Dönem Parlamentosu, milletvekillerinin ant içme töreni tamamlandı. Deniz Baykal’ın sağlık durumundan dolayı Meclis’teki oturuma en yaşlı milletvekili sıfatıyla geçici olarak İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlık etti.Alfabetik sıraya göre yapılan törende ilk yemini Adana milletvekili Jülide Sarıeroğlu yaptı.Ant içme sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde TBMM’nin her yeni döneminin açılışında yapıldığı üzere Ulu Önder Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, saygı duruşunun ardından Genel Kurul salonundan ayrıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli milletvekillerinin yemin törenini sonuna kadar takip etti.Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkması nedeniyle bazı milletvekilleri ayakta kaldı. Yemin töreninde öncelik mazereti olan vekillere verildi.Genel Kurul’da İyi Parti ve MHP arasındaki ilk temas da dikkat çekti. MHP lideri Bahçeli ve İYİ Partili Koray Aydın’ın samimi tokalaşmaları objektiflere böyle yansıdı.Bahçeli'nin salondan çıkması esnasında ayağa kalkan İyi Parti Milletvekili Hayati Arkaz’ın Bahçeli'nin elini öpmesi de törene damgasını vurdu.Ant içmek için kürsüye çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yemin ettiği esnada CHP'li milletvekilleri arkalarını dönerek protesto etti.Meclis’teki yemin töreni sırasında HDP Hatay Milletvekili Barış Atay’ın ismi anons edilince dinleyici sıralarından “Yuhhh” sesleri yükseldi..PKK’nın siyasal uzantısı HDP’li vekillerin İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından salona gelmesi de dikkat çekti.Genel Kurul'da milletvekillerinin yemini 10.5 saat sürdü. Zor anlar yaşayan bazı vekillerde vardı…Yemin töreni oturumunu Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemin töreni için Pazartesi günü 16:30’da toplamak üzere kapattı.