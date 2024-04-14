Milli boksör Umut Camkıran 21. galibiyetini elde etti!

Umut Camkıran, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Bietigheim-Bissingen kentindeki EgeTrans Arena'da yapılan müsabakada Salek ile kozlarını paylaştı.

Camkıran, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Tomas Salek'i mağlup etti. Türk boksör, böylece kariyerindeki 21. müsabakadan da galip ayrıldı.

Umut Camkıran, bu galibiyetlerin 19'unu nakavt sonucunda elde etti.

Tomas Salek ise kariyerinde 5. yenilgisini yaşadı.