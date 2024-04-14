Milli boksör Umut Camkıran 21. galibiyetini elde etti!

Umut Camkıran kariyerindeki 21. galibiyetini Çek rakibi Tomas Salek'i yenerek elde etti.

Milli boksör Umut Camkıran 21. galibiyetini elde etti!
Son Güncelleme:

Umut Camkıran, Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Bietigheim-Bissingen kentindeki EgeTrans Arena'da yapılan müsabakada Salek ile kozlarını paylaştı.

Camkıran, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada Tomas Salek'i mağlup etti. Türk boksör, böylece kariyerindeki 21. müsabakadan da galip ayrıldı.

Umut Camkıran, bu galibiyetlerin 19'unu nakavt sonucunda elde etti.

Tomas Salek ise kariyerinde 5. yenilgisini yaşadı.

Biden ile G7 liderlerinden İran'a kınama, işgalci İsrail'e tam destek mesajı!Biden ile G7 liderlerinden İran'a kınama, işgalci İsrail'e tam destek mesajı!Dünya
# boksör # milli boksör
Çok Okunanlar
İran'ın Askeri Gücü Ne Kadar? İşte İran ve İsrail orduları
İran'ın Askeri Gücü Ne Kadar? İşte İran ve İsrail orduları
Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu...
Meteoroloji uyardı! 14 Nisan hava durumu...
Türkiye'den ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi: "Türkiye seyirci kalamaz"
Türkiye'den ilk açıklama Vatan Partisi'nden geldi: "Türkiye seyirci kalamaz"
Rusya'dan İran ve İsrail ile ilgili açıklama!
Rusya'dan İran ve İsrail ile ilgili açıklama!
İran'ın operasyonları devam edecek mi?
İran'ın operasyonları devam edecek mi?
Öne Çıkanlar Kudüs'ten canlı yayın! | ULUSAL HABER CANLI Kudüs'ten canlı yayın! | ULUSAL HABER CANLI Bayramda Anıtkabir'e ziyaretçi akını! Bayramda Anıtkabir'e ziyaretçi akını!