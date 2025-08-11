Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na üç partiden üç isim

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na AK Parti, CHP ve DEM Parti’den üç yeni üye katıldı.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na üç yeni isim eklendi.

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyona, İYİ Parti’den boşalan 3 üyenin yerine AK Parti, CHP ve DEM Parti’den isim istendi.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, komisyonun yeni üyeleri oldu.

