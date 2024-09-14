Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit kimdir?

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Muhammet Bilal Macit atandı.

MUHAMMET BİLAL MACİT KİMDİR?

Muhammet Bilal Macit, 11 Eylül 1984'te İstanbul'da doğmuştur. Muhammet Bilal Macit, Sabancı Üniversitesi Toplumsal ve Siyasal Bilimler programını burslu kazanmış ve 2008 yılında bu üniversiteden mezun olmuştur.

Lisans eğitimi devam ederken bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Boston Üniversitesi’nde Avrupa Politikaları ve Medya ve Siyaset ilişkileri üzerine dersler almıştır. Lisans eğitimi sırasında öğrenci temsilciliği başkanlığı yapmış, öğrenci kulüplerinde ve spor takımlarında görev almıştır.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için İngiltere’ye gitmiştir. İlk olarak Brunel Üniversitesi’nde İşletme üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Ardından King’s College London Üniversitesi’nde kamu politikaları üzerine yüksek lisans eğitimini 2010 yılında tamamlamıştır. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktora çalışması yürütmüştür.

Özel sektörde Türk Hava Yolları’nda çalışmıştır.

12 Haziran seçimlerinde 24. dönem İstanbul Milletvekili olan Macit, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi olarak görev yapmıştır. Bunun yanında TBMM’ deki Nüfus Kalkınma Grubu’nun üyeliğini yürütmüştür.

2016-2018 yılları arasında Savunma Sanayii Başkanlığı ve İstanbul Ticaret Odası ana ortaklığında kurulan savunma, havacılık ve denizcilik odaklı ulusal ve uluslararası teknoloji firmalarına ev sahipliği yapan Teknopark İstanbul ’da Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

Ağustos 2018 tarihinden itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü görevini yürütmüştür.

İleri düzeyde İngilizce bilen Macit, evlidir.