Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Tatillere girerken Bakanlık olarak açıklama gönderiyoruz. Öğretmenlere diyoruz ki, 'Lütfen öğrencilerinize ödev vermeyin.' Hiçbir öğrenciye biz ödev verilmesini istemiyoruz" dedi. (Sömestr tatili ne zaman - Yarı yıl tatiline kaç gün var)

Yılmaz, Kanal 7 televizyonunda yayımlanan programda, 19 Ocak Cuma günü başlayacak yarıyıl tatili öncesinde öğrenci ve öğretmenlere tavsiyelerde bulundu ve eğitim sistemindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi. Karnelerin öğrencilerin başarısını değil, verilenden ne kadarının kağıda dökülebildiğini veya dille ifade edilebildiğini gösterdiğini belirten Yılmaz, her öğrencinin başarılı olduğunu söyledi. Yılmaz, öğrencilere tatilde dinlenmelerini tavsiye ederek, "Her zaman tatillere girerken Bakanlık olarak açıklama gönderiyoruz. Öğretmenlere diyoruz ki, 'Lütfen öğrencilerinize ödev vermeyin.' Hiçbir öğrenciye biz ödev verilmesini istemiyoruz." diye konuştu.



Öğrencilerin tatilde bulundukları illerdeki tarihi yerleri, müzeleri, kütüphaneleri gezmelerini öneren Yılmaz, "Ankara'da ise Ankara'yı gezsinler, Sivas'ta ise Sivas'ı, Konya'da ise Konya'yı gezsinler. Konya'da Mevlana'yı gezince, Yazma Eserler Kütüphanesi'ni gezince, Selimiye Camisi'ni gezince, bu kendilerinin en güzel eğitimi olur. Bunu ödevden saymasınlar." dedi. Yılmaz, öğrencilere tatilde bol bol kitap okumalarını da tavsiye ederek, bunun öğrencilerin iç dünyasını zenginleştireceğini, onlara yol göstereceğini ve yarınlara umutla bakmalarını sağlayacağını belirtti. Bakan Yılmaz, öğretmenlerden, öğrencilerini kitap okumaları ve bulundukları illerdeki yerleri gezmeleri konusunda yönlendirmelerini istedi.



'EVLATLARIMIZI ELEKTRONİK BAĞIMLILIKTAN KURTARMALIYIZ'



Öğrencileri, kişiyi asosyal yapan, çevre ve ailesinden koparan, dünyadaki gelişmelerden dışarıda tutan teknoloji bağımlılığına karşı korumak gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Teknolojik zemine doğru herkes kayıyor. Kimisi çok hızlı kayıyor, kimisi adım adım gidiyor. O halde adım adım giderseniz kontrollü gidiyorsunuz ama adım adım gitmeyip de sürükleniyorsanız o zaman nerede duracağınızı da bilmezsiniz." dedi. Yılmaz, teknoloji bağımlılığının sadece Türkiye'nin problemi olmadığını, gelişmiş ülkelerde de bu problemin olduğunu bildirdi. Belirlenen hedefler çerçevesinde, eğitimde tam güne geçiş, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve yabancı dil eğitimi konularında ne kadar yol alındığına ilişkin soruyu cevaplayan Yılmaz, eğitim alanında yapılan ve yapılacak olan reformların Türkiye'nin gelişimi için büyük önem taşıdığını ifade etti. Türkiye'nin eğitimde yapacağı reformların diğer alanlara da katkı sağlayacağını vurgulayan Yılmaz, "Eğitimi iyi kılarsanız geri kalanlar da iyi olur. Eğitimi ihmal ederseniz, diğer alanlar da ihmal edilmiş olur. Eğitim her şeyin başı. Yolların birleştiği nokta." dedi.



TAM GÜN EĞİTİM



Bugün 20'ye yakın ilde ikili eğitimin olmadığını vurgulayan Yılmaz, ikili eğitimin kaldırılması için 58 bin dersliğe ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.



Bakan Yılmaz, 40 bin dersliğin yapımının sürdüğünü belirterek, derslik açığının üçte birinin İstanbul'da olduğunu aktardı. Gelecek yıl 40'ın üzerinde ilde tam gün eğitime geçmeyi hedeflediklerine dikkati çeken Yılmaz, 2019'un sonundaki hedefin de Türkiye genelinde tam gün eğitime geçmek olduğunu bildirdi. Yılmaz, tam gün eğitime geçildiğinde öğrencilerin derslerinin, sabah 09.00'da başlayıp öğleden sonra 16.00 gibi bitebileceğini söyledi.





SÖMESTR TATİLİNİN ARDINDAN İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan takvime göre öğrenciler, 19 Ocak 2018 tarihinde çalacak son ders zili ile sömestr tatiline çıkacaklar. Sınav stresinden uzaklaşmak ve ikinci döneme iyi hazırlanabilmek için dinlenecek olan öğrenciler, 15 günlük tatilin ardından 5 Şubat 2018 tarihinde 2017-2018 eğitim öğretim yılı ikinci dönemine başlayacak ve yeni bir maratona yelken açılacak.