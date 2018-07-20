Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Hiçbir öğrencimiz hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun ortasında kural değiştirmeyeceğiz. Elbette hatamız olarak ama ilke olarak böyle bir yaklaşımımız olduğunu söyleyebilirim' dedi

Medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hiçbir öğrencimiz, hiçbir velimiz sürprizle karşılaşmayacak. Oyunun sonunda asla kural değişmeyecek, oyunun ortasında 'biz değiştirdik' demeyeceğiz." dedi.



"Çok daha dingin bir sınav dönemi geçecek"

Selçuk, "En geç iki ay içinde yaklaşık 3 yıllık bir program açıklayacağız. Diyeceğiz ki 'Bizim 3 yıl içindeki yol haritamız budur.' Toplumla bir makro paylaşımda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

Liselere geçiş sınavını değerlendiren Selçuk, "Önümüzdeki yıl sınavın çocukları huzursuz eden bölümleriyle ilgili önlem alacağız. Çok daha dingin bir sınav dönemi geçecek. Bütün mesele, sınavın baskısı konusunda Türkiye'de oluşan örgütlü yapıyı kırmak." diye konuştu.



Öğretmen performansı

Selçuk, "Öğretmen performansıyla ilgili ilan edilen şeyin işlevsel olduğunu düşünmüyorum ve böyle bir şeyi Bakanlık olarak uygulamayacağız." dedi.

Mili Eğitim Bakanı Selçuk, öğretmenlere sağlık özrü konusunda bir kolaylık, rahatlama getirileceğini de bildirdi.