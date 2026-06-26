Milli Eğitim Bakanı Tekin duyurdu: LGS tercihlerinde yapay zeka dönemi başlıyor

Bakırköy'deki Medeni Berk İlkokulu'nda düzenlenen Eğitim Öğretim Yılı Sonu Karne Dağıtım Töreni'ne katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. Çocuklara tatilde iyi vakit geçirmeleri temennisinde bulunan Tekin, öğrencilerin karnelerini bizzat dağıttı. Törenin ardından yaptığı açıklamada ise geride kalan eğitim öğretim yılında gösterdikleri fedakarlıklar, örnek davranışlar ve çocuklara aşıladıkları sevgiden dolayı tüm öğretmenlere teşekkür etti.

KARNE ALAN ÖĞRENCİ SAYISI 17 MİLYONU AŞTI

Öğrencilerin 180 iş gününe denk gelen 36 hafta boyunca okullarda örgün eğitim aldığını hatırlatan Tekin, sistemdeki güncel öğrenci ve mezuniyet sayılarını şu sözlerle aktardı: "Toplam 18 milyon, net rakamıyla 17 milyon 583 bin 252 kayıtlı öğrencimiz var. Bu öğrencilerimizden 1 milyon 224 bin 135'i bu yıl itibarıyla ortaokullardan mezun olup ortaöğretim kurumlarında devam edeceklerdir. Ortaöğretimde ise 1 milyon 150 bin 911 öğrencimiz bugün itibarıyla mezun olacaklar. Hem ortaokullarımızdan mezun olup liselere hem de liselerden mezun olup yükseköğretime devam edecek gençlerimize başarılar diliyorum."

Bu yıl okul öncesi ve ilkokula 1 milyon 321 bin 24 yeni kayıt planladıklarını ve bunun önemli bir gösterge olduğunu belirten Tekin, öğretmen kadrosuna dair istatistikleri de paylaştı. Eğitim öğretim yılı boyunca toplam 1 milyon 216 bin 379 öğretmenle öğrencilere hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Bakan Tekin, bu öğretmenlerin 1 milyon 69 bin 826'sının resmi kurumlarda, geriye kalanların ise özel öğretim kurumlarında görev yaptığını bildirdi.

LGS TERCİHLERİNDE YAPAY ZEKA DESTEKLİ KILAVUZ

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları ve tercih sürecine ilişkin detayları paylaşan Tekin, yapay zeka entegrasyonuna dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: "10 Temmuz'da sonuçları açıklayacağız. Bu yıl tercih portalında yapay zeka destekli robotik tercih kılavuzu oluşturduk. LGS sınavında çocuklarımızın aldıkları skorlara göre, Türkiye'de sınavla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarına nasıl tercihte bulunacakları, puanlarıyla uyumlu okulların hangileri olduğu, bu okulların ne tür imkanlarının bulunduğu gibi bilgilerin yapay zeka destekli olarak kendilerine verildiği bir tercih robotuyla çocuklarımıza, ailelerine yardımcı olmaya çalışacağız. 10 Temmuz'da açıkladıktan sonra yerleştirme başvurularını alacağız. 5 Ağustos'ta ise yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız."

Bakanlığın teknoloji kullanımı yalnızca LGS tercihleriyle sınırlı kalmadı. Yıl boyunca okul güvenliğinden sınav ölçme değerlendirme mekanizmalarına, kademeler arası geçiş sınavlarına hazırlıktan Bakanlık yönetim sistemine kadar her alanda yapay zeka destekli yazılımlarla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hizmet sunuldu.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ GENİŞLİYOR

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulandığı ikinci eğitim öğretim yılının tamamlandığını ifade eden Tekin, "Önümüzdeki yıl her kademenin 3 sınıfında da uygulanmaya başlanacak. Yani okul öncesi, ilkokul 1, 2 ve 3'üncü, ortaokullarda 5, 6 ve 7'nci, liselerde ise 9, 10 ve 11'inci sınıflarda önümüzdeki yıl Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitim öğretim hayatımızda devam edecek." dedi.

Model kapsamında yıl boyunca yürütülen çalışmalara değinen Bakan Tekin, eğitim öğretim yılının ilk yarısında çevre sevgisi ve duyarlılığı, ikinci yarısında ise bayrak sevgisi ve bayrağın anlamına yönelik etkinlikler yaptıklarını anlattı. Ramazan ayında okullarda "Maarifin Kalbinde Ramazan" mottosuyla merhameti, yardımlaşmayı ve dayanışmayı içselleştiren bir dizi etkinlik başlatıldığını hatırlattı. Ayrıca nisan ayında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Maarifin Kalbinde Çocuk" mottosuyla ulusal egemenlik, demokrasi ve çocuk hakları konularında farkındalık eğitimleri verildiğini belirtti.

"DİLİM" UYGULAMASI İLK HAFTADA 150 BİN İNDİRMEYE ULAŞTI

Yabancı dil öğrenimine destek amacıyla başlatılan yeni "DİLİM" uygulaması da tanıtıldı. İki dil üzerinden kurgulanan bu uygulamanın, Türkiye'deki yabancılara ve yurt dışındaki Türk vatandaşlarının çocuklarına Türkçe öğretmenin yanı sıra İngilizce öğretimine de yönelik hazırlandığı aktarıldı. Tekin, uygulamanın kullanıma sunulduğu ilk haftada 150 binden fazla kişi tarafından indirildiğini kaydetti.

Eylül ayında başlayacak olan yeni eğitim öğretim takvimini hatırlatan Tekin, konuşmasının sonunda hem velilere hem de öğrencilere tatil dönemi için önemli tavsiyelerde bulundu: "Velilerimizden istirhamım, çocuklarına söyleyerek değil bizzat kendileri yaparak ve uygulayarak örnek olmaları. Onlara 'Yapın, edin.' gibi talimatlar vermek yerine birlikte yapmaya, zaman geçirmeye çalışmalarını öneriyorum. Öğrenci arkadaşlarımıza ise şunu ısrarlı bir şekilde ifade etmek istiyorum, hem LGS'de hem YKS'de şunu bir kez daha gördük, artık kademeler arası geçiş sınavları daha çok Türkçe okuduğunu anlama temaları üzerine odaklanmış durumda. Çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı hem eğitimleri hem de katılacakları sınavlarda kendilerini daha doğru ifade edebilmeleri açısından çok önemli. O yüzden yaz aylarında çocuklarımızın bol bol kitap okumalarını, bu alışkanlığı edinmelerini öneriyorum."

Sözlerini öğretmenlere teşekkür ederek noktalayan Tekin, "Emekleri, çabaları, gayretleri için. Allah hepsinden razı olsun. Herkese iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

Medeni Berk İlkokulu'ndaki karne töreni programı, öğrencilerin İstiklal Marşı'nı okumasının ardından sona erdi.