Milli Eğitim Bakanı Tekin konuştu: ''Destek olmayıp reklam yapan başkanlar var!''

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Arnavutköy’e gerçekleştirdiği kapsamlı ziyarette hem teknoloji üreten öğrencilerle buluştu hem de eğitim yatırımlarına dair çarpıcı mesajlar verdi.

İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne konuk olan Bakan Tekin, burada öğrencilerin ulusal ve uluslararası yarışmalar için geliştirdiği yüksek teknoloji ürünlerini inceledi.

Okul binasının girişinde kurulan özel çalışma sahasında dron takımını ziyaret eden Tekin, genç mucitlerle yakından ilgilendi. Okul Müdürü Saadet Bektaş’tan projelerin teknik detaylarına ilişkin brifing alan Bakan Tekin, öğrencilerin kendi tasarımları olan dron ile gerçekleştirdikleri özel gösteriyi izledi. Teknoloji turuna Robot Takımları Mühendislik Tasarım Atölyesi’nde devam eden Tekin, burada da öğrencilerin ürettiği robotları inceledi, kazanılan ödüller hakkında bilgi aldı ve gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

“KARARLAR ANKARA’DA DEĞİL, ÖĞRETMENLER ODASINDA ALINIYOR”

Öğrenci buluşmasının ardından eğitimcilerle bir araya gelen Bakan Tekin, yönetim anlayışlarına dair önemli ipuçları verdi. Sahada yoğun bir mesai harcadıklarını vurgulayan Tekin, bakanlık olarak aldıkları her kararın mutfağında öğretmenlerin olduğunu belirtti. Genelgelerdeki maddelerin dahi öğretmenlerle yapılan istişareler sonucu şekillendiğini ifade eden Tekin, sürece katkı sunan tüm eğitimcilere teşekkür etti.

Konuşmasının devamında okul inşaat süreçlerinde yaşanan zorluklara değinen Bakan Tekin, en büyük sıkıntının arazi temini noktasında düğümlendiğini işaret etti. Yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine dikkat çeken Tekin, bazı belediyelerin tutumunu şu sözlerle eleştirdi: "Yatırım planlamaları ve inşaatın hayata geçirilmesi için yerel yönetimlerle yakın çalışmak durumundayız. Bazen görüyorsunuzdur 'Burada niye devlet okul yapmıyor? Böyle olur mu?' diye düşündüğünüz şeylerin arkasında bir sürü hukuki başka sebep var. Bize destek olan belediye başkanları var, olmayıp bunun reklamını yapan belediye başkanları var."

“EĞİTİM SİYASET ÜSTÜDÜR”

Eğitim yatırımlarının politik malzemeye dönüştürülmemesi gerektiğini savunan Bakan Tekin, iş birliği yapan yerel yöneticileri tenzih ederek şunları söyledi: "Bize katkı veren belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz. Eğitim ve öğretim süreçleri, siyasi perspektifin ötesinde karar verilmesi gereken bir konu."

Bakanlık olarak yatırım bütçesi konusunda bir sıkıntı yaşamadıklarını, asıl meselenin uygun arsa bulmak olduğunu vurgulayan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz şunu söylüyoruz, arazi problemi olmayan, üzerinde eğitim binası yapabileceğimiz büyüklükte olan, altyapısı uygun olan her yerde okul yapmaya hazır bir durumda bekliyoruz. Yatırım açısından bu anlamda sıkıntımız yok. Bir ihtiyaç varsa, arazimiz ve uygun imar düzenlemelerimiz varsa biz hemen okulumuzu yapıyoruz."

Basına kapalı devam eden öğretmenler toplantısının ardından Bakan Tekin, Arnavutköy’deki diğer eğitim yatırımlarını da denetledi. Yapımı devam eden Piri Reis İlkokulu inşaatını gezen ve Mehmet Zeki Obdan İlkokulu’nda da eğitimcilerle buluşan Tekin’e İstanbul çıkarmasında geniş bir bürokrat kadrosu eşlik etti. Ziyarette; Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Salih Kaygusuz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da hazır bulundu.