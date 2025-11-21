Milli Eğitim Bakanı Tekin: “Mesleki teknik liselere ilgi yüzde 42’ye yükseldi”

Bir dizi program icra etmek üzere Mardin'e gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk olarak Valilik makamını ziyaret etti. Vali Tuncay Akkoyun ile bir görüşme gerçekleştiren Bakan Tekin, Valilik şeref defterini imzaladı. Ziyarete AK Parti Mardin Milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP Mardin İl Başkanı Ferhat Bozkuş ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca da eşlik etti.

Daha sonra Hatuniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geçen Bakan Tekin, buradaki öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Özellikle moda tasarım teknolojileri alanında eğitim gören öğrencilerle buluşan Bakan Tekin, SEUP Projesi kapsamında yenilenen atölyelerde incelemeler yaptı.

SEUP PROJESİ İLE ATÖLYELER REVİZE EDİLİYOR

Bakan Tekin, mesleki eğitime verilen önemin her geçen yıl arttığını vurgulayarak, atölye yenileme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Tekin, burada yaptığı açıklamada, "Bugün burada moda tasarım atölyemizde öğretmenlerimizle beraber onları dinlemek için geldik. Bir eksikleri var mı diye SEUP Projesi kapsamında bu atölyeyi yeniledik" dedi. Bakan, SEUP Projesi'nin kapsamını ise şöyle açıkladı: "SEUP, bizim Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizdeki atölye ve laboratuvar gibi imkânlar kapsamındaki bir projemiz. Bu yıl, sadece 2025-2026 yılında hem yerel bütçeden hem de uluslararası kaynaklardan bu okullarımızdaki laboratuvar ve atölye imkanlarını revize etmek üzere."

Mesleki eğitimde dijitalleşme hamlesine dikkat çeken Bakan Tekin, bu doğrultuda sanal laboratuvar ve atölye ortamlarının oluşturulduğunu belirtti. Tekin, bu kapsamdaki çalışmaları aktarırken, "Aynı zamanda şunu da yapıyoruz dijital dönüşüm kapsamında atölyelerimizde tamamen sanal ortamlarda laboratuvarlar ve atölyeler oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda açılışı yapılacak sanal atölyeler hakkında da bilgi veren Bakan, "Önümüzdeki günlerde de bunlardan bir tanesinin, otomotiv üzerine, birini İstanbul'da birini Ankara'da açılışını yapacağız" dedi. Bu yeni atölyelerin öğrencilere sunduğu imkânları açıklayan Tekin, sanal laboratuvarların, "Her çeşit elektrikli ve diğer yakıtla çalışan otomobillerin sanal ortamda teknik aksamının öğrenciler tarafından kontrol edildiği sanal laboratuvarlarda yapılan atölyeler" olduğunu ifade etti ve "Mesleki teknik eğitimde gerçekten çok güzel şeyler yapılıyor. Öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" diyerek öğretmenlere şükranlarını sundu.

YÜZDE 42 TERCİH ORANI: SADECE MESLEK DEĞİL, AKADEMİK EĞİTİM

Bakan Tekin, mesleki eğitime olan yönelimin ciddi oranda arttığının altını çizdi. Geçen yıl 9. sınıflarda mesleki teknik liseleri tercih oranının yüzde 30 iken bu yıl yüzde 42'ye yükseldiğini söyledi.

Meslek liselerinin yalnızca mesleki beceri kazandırmakla kalmayıp, güçlü bir akademik eğitim de sunduğunu belirten Bakan Tekin şunları kaydetti: "Biz mesleki teknik eğitim veren okullarımızda sadece meslek eğitimi değil, aynı zamanda akademik eğitim de veriyoruz. Dolayısıyla çocuklarımız burada hem mesleki anlamda işletme becerisi dahil pratik uygulama anlamında eğitim alıyorlar hem de akademik anlamda burada aldıkları eğitimi lisans ya da ön lisans düzeyinde devam ettirebilecekleri, girdikleri sınavlarda başarılı olabilecekleri akademik eğitimi alıyorlar."