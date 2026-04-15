Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Şanlıurfa'daki okul saldırısına ilişkin açıklama

Şanlıurfa'da bir lisede meydana gelen silahlı saldırının ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sürecin İçişleri, Adalet ve Aile bakanlıklarıyla koordineli yürütüldüğünü açıkladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Şanlıurfa'daki okul saldırısına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da bir lisede meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen çalışmalar ve soruşturma süreci hakkında bilgi verdi.

Valilik ile kesintisiz iletişim halinde olduklarını vurgulayan Bakan Tekin, ilk müdahale sürecini şu sözlerle aktardı:"Süreci İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli şekilde yürütüyoruz. Olayı haber alır almaz bölgeye en yakın konumda bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanımızı yönlendirdik. Kendisi programını yarıda keserek hızla olay yerine intikal etti. Mesleki ve Teknik Eğitim ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri genel müdürlerimiz de bölgeye ulaştı. Valiliğimizle sürekli irtibat halindeyiz ve alınması gereken tüm önlemleri aldık."

YARALILARIN SON DURUMU NE?

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar eş zamanlı olarak devam ediyor. Kamuoyunda dolaşan asılsız iddialara karşı uyarıda bulunan Bakan Tekin, kesin sonuçlar ortaya çıkmadan kişilerin zan altında bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Basında yer alan iddiaların müfettişler ve yargı mercileri tarafından inceleneceğini belirten Tekin, yaralı bir öğretmenin sağlık durumuyla ilgili endişelerini şu ifadelerle dile getirdi:''Yaralanan öğretmenlerimizden birinin hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte, maalesef olağan yaşamını etkileyebilecek kalıcı bir hasar oluşmasından endişe duyuyoruz. Diğer yaralılarımızın durumu ve tüm tedavi süreçleri tarafımızca izlenmektedir." dedi.

OKULLARDA GÜVENLİK VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Okullardaki güvenlik tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa belirlendiği ve her eğitim dönemi başında valilerin başkanlığında okulların risk açısından detaylı bir değerlendirmeye tabi tutulduğu bildirildi.

Okulların risk kategorilerine göre sınıflandırıldığını ve bu doğrultuda emniyet tedbirlerinin şekillendiğini aktaran Tekin, bakanlığın güvenlik politikalarına ilişkin şu bilgileri verdi:"Her eğitim dönemi başında, İçişleri Bakanlığımızla koordineli olarak valilerimizin başkanlığında okullarımızı güvenlik ve risk açısından değerlendiriyor, gerekli tedbirleri alıyoruz. Yaptığımız tespitler doğrultusunda okullarımızı risk kategorilerine göre sınıflandırdık. Bu planlama kapsamında bazı okullarımızda doğrudan polis memurları görev yaparken, bazılarında devriye ekipleri veya sivil polisler güvenlik kontrollerini sağlıyor. Tüm bu uygulamalar, okullarımızın güvenliği adına sistemimiz içerisinde sürekli gündemimizde tuttuğumuz konulardır."

Milli Eğitim Bakanı yusuf tekin şanlıurfa
