Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğrencilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti

Ankara - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törenlerde öğretmenler ve öğrencilerle birlikte Anıtkabir’de Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında bir araya gelen resmi heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Düzenlenen törende Bakan Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının hemen ardından heyet tarafından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin bu bölümünün tamamlanmasıyla birlikte heyet, programın bir sonraki adımı olan Misakımilli Kulesi’ne doğru hareket etti.

Misakımilli Kulesi’ne geçen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Bakan Tekin, Özel Defter'e şu satırları yazdı:

"Aziz Atatürk, Milletimizin iradesinden doğan yüce Meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda her şeyimiz olan evlatlarımızla huzurunuzdayız. Onlara armağan ettiğiniz bu bayram vesilesiyle, Nisan ayı boyunca ‘Maarifin Kalbinde Çocuk’ temasıyla gerçekleştirilen etkinliklerle milli birlik ve beraberlik şuurunu pekiştirmeye gayret ettik.

Zamanın ruhunu kavrayan, köklerinden güç alırken ufkunu insanlığa açan, sorumluluk şuuru yüksek nesiller yetiştirmek başlıca görevimizdir. Türk vatanının ebedi varlığını yüceltmek için; düşünen, üreten ve değer katan bireyler yetiştirme kararlılığımızı muhafaza ediyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak, çocuklarımızın gözlerindeki ışığı geleceğin teminatı kabul ediyoruz. Aziz hatıranız önünde; çocuklarımızı, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyacak bir idrak ve şefkatle yetiştirme irademizi kararlılıkla sürdüreceğimize söz veriyoruz. Ruhunuz şad olsun."