Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Tüm okullara güvenlik kuvveti konuşlandırılacak

Ankara'daki Şehit Öğretmenler Abidesi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da yaşanan okul saldırılarına dair önemli açıklamalarda bulundu. İçişleri ve Adalet Bakanlıkları ile ortak bir çalışma yürüttüklerini belirten Bakan Tekin, eğitim kurumlarındaki güvenlik endişelerini gidermek amacıyla okullara güvenlik kuvvetlerinin konuşlandırılacağını bildirdi.

Başkentteki temasları kapsamında Şehit Öğretmenler Abidesi'ne giden Bakan Tekin, abideyi dolaşarak şehit öğretmenler için dua etti. Üzerinde şehitlerin isimlerinin yer aldığı anıtı detaylıca inceleyen Tekin, son dönemde Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okulları hedef alan saldırılar hakkında değerlendirmeler yaptı. Sürecin İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda son derece şeffaf bir şekilde yürütüleceğini vurgulayan Tekin, İçişleri Bakanlığı ile gerçekleştirilecek ortak çalışmalar neticesinde eğitim kurumlarında alınacak fiziki tedbirlere dikkat çekti.

Saldırıların arkasındaki bağlantıların detaylıca araştırıldığını aktaran Milli Eğitim Bakanı Tekin, süreci titizlikle takip ettiklerini kaydetti. Yaşanan olayların Cumhurbaşkanı'nın doğrudan takibinde olduğunu hatırlatan Tekin, sözlerini kelimesi kelimesine şu şekilde sürdürdü:"Devletle millet arasındaki kucaklaşmanın güçlendiği dönemlerde karanlık yapılar, bundan rahatsız olan yapılar hemen devreye giriyorlar. Bu birlikteliği ortadan kaldıracak, zayıflatacak şeyler yapıyorlar. Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Cumhurbaşkanımızın bu konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığımıza ve diğer bütün bakanlıklara talimatları oldu. Olayın ilk duyulduğu andan itibaren Cumhurbaşkanımız doğrudan sürecin içerisinde bulundu ve süreci koordine etti. Dolayısıyla şu anda İçişleri Bakanlığımız ve Adalet Bakanlığımız, süreci bütün detaylarıyla ayrıntılı bir biçimde inceliyorlar. Arkasında hangi güç, hangi kişiler varsa en kısa süre içerisinde bulunup cezasını çekeceğini düşünüyoruz. Şu anda iki bakanlık ve biz de Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu olarak sürecin içerisindeyiz"

TÜM OKULLARDA KISA VADELİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINIYOR

Saldırıların ardından öğrencilerin ve ailelerin yaşadığı tedirginliği ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Tekin, Türkiye genelindeki okullarda pek çok yeni önlemin hayata geçirileceğinin altını çizdi. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki kolluk kuvvetlerinin okullarda fiilen görev alacağını aktaran Tekin, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı:"Çocuklarımızda ve ailelerimizde ortaya çıkan tedirginliği giderecek, İçişleri Bakanlığımızla birlikte okullarda kısa vadeli güvenlik tedbirlerini alacak bir dizi etkinlik başlattık. Şu anda İçişleri Bakanlığımız, bünyesindeki güvenlik kuvvetleri vasıtasıyla bütün okullarımızda çocuklarımızın güvenli bir biçimde eğitimlerine devam etmesi için çalışmalarını devam ettiriyor"