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Milli Eğitim Bakanlığı’dan ‘Andımız’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığınca, Danıştayın öğrenci andına ilişkin kararının henüz kesinleşmediği, hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’dan ‘Andımız’ açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığınca, Danıştayın öğrenci andına ilişkin kararının henüz kesinleşmediği, hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

Medyaya 'Öğrenci Andı Geri Dönüyor' başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. İlköğretim kurumlarında "Öğrenci Andı" okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik´in 1. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir.

 

Etiketler; #milli eğitim bakanlığı #danıştay #Andımız
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