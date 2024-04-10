Milli elektrikli trenin üçüncü seti raylara indi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin demir yolu araçlarının üretiminde, teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini söyledi.

Ülkenin demir yolu araçlarının üretimi konusunda kendi kendine yeten bir ülke haline geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, Türkiye'nin son 22 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayal edilemeyen pek çok şeyi başardığını ve başarmaya devam edeceğini vurguladı.

Uraloğlu, bu amaçla tamamen yerli ve milli olarak TÜRASAŞ tarafından üretilen "Milli Elektrikli Setleri"nin 160 kilometre hız yapabildiği bilgisini verdi.

Uluslararası demir yolunda kullanılabilirlik, karşılıklı işletilebilirlik sertifikasına uygun üretilen setlerin ihtiyaca göre bölgesel ve şehirler arası çalıştırılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç sayısına sahip olarak hazırlandığını anlatan Uraloğlu, "5 araçtan oluşan her setimiz 324 yolcu taşıyor, uzun yolculuklar için restoran bulunuyor. Ayrıca, işletme hızı 225 kilometre olan Milli Hızlı Tren tasarım çalışmalarımız da devam ediyor. Kalitesiyle de yakın zamanda birçok ülkeye ihraç edilmeye başlanacak" değerlendirmesinde bulundu.

"TREN SETLERİMİZ HER YIL MİLYONLARCA VATANDAŞIMIZI GÜVENLE TAŞIYACAK"

TÜRASAŞ'ta tren setlerinin üretiminin her geçen gün artarak sürdürüldüğünü belirten Uraloğlu, demir yolu ekosisteminin gelişmesi sayesinde Türkiye'nin yakın zamanda bu araçlarda dışa bağımlılığının tamamen sona ereceğini bildirdi.

Uraloğlu, Milli Elektrikli Tren'in 2 setinin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla yolcu taşıdığına dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"TÜRASAŞ tarafından imalatı ve testleri tamamlanan 3'üncü setimiz de 30 Mart'ta TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğüne teslim edilerek raylara indi ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. 2025 yılı sonuna kadar 22 set daha yollarda olacak ve iki yıl içinde yerli ve milli tren seti sayımız 25'e ulaşacak. 2030 yılına kadar ise toplam 56 setimiz vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere yola çıkacak."

Uraloğlu, milli tren setlerinin TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Adapazarı bölgesel tren seferlerinde 10 aydır hizmet verdiğini ve yolcuların ergonomik koltuklarda konforlu şekilde seyahat ettiğini belirterek, "Adapazarı ile Gebze arasında 11 durakta hizmet veren setlerimiz bugüne kadar 170 bin kilometre yol yaptı. Sadece iki setle hizmet veren yerli ve milli elektrikli tren setlerimiz 1735 sefer gerçekleştirdi ve toplam 390 bin yolcu taşıdı. Hizmete giren milli elektrikli tren setlerimizin sayısı arttıkça, tren setlerimiz her yıl milyonlarca vatandaşımızı konfor ve güvenle taşıyacak" değerlendirmesinde bulundu.

"KENDİ DEMİR YOLU EKOSİSTEMİMİZİ OLUŞTURUYORUZ"

Türkiye'de 167 yıldır demir yolu işletmeciliği yapıldığını ve demir yolu ekosisteminin oluşmasında önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti: