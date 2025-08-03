Milli Emlak’ta sahte e-imza girişimi son anda engellendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde yaşanan sahte e-imza girişimiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Genel Satış Daire Başkanı’nın bilgisi dışında, adına düzenlenen bir elektronik imza ile e-Devlet hesabına giriş yapıldığının tespit edildiği belirtildi. Olayı fark eden Daire Başkanı, Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.

Daire Başkanı’nın aynı gün içinde sahte e-imzayı iptal ettirdiği ve durumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına bildirdiği aktarıldı. Bakanlığın konuya dair hızlı bir şekilde araştırma başlattığına da dikkat çekildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan araştırma sonucunda Genel Satış Daire Başkanı’nın kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir. E-imzayı üretenler ve e-imza ile Bakanlığımız Belgenet sistemine bağlanmaya çalışan kişiler IP adreslerinden tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında işlem yapılmak üzere 25 Haziran 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.”

HEM KURUM HEM SAVCILIK DEVREYE GİRDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sahte e-imzayı üretip kurum sistemine bağlanmaya çalışan kişilerin IP adreslerinin tespit edildiği ve 25 Haziran’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

Soruşturma sürerken, herhangi bir resmi işlem gerçekleştirilmemiş olması nedeniyle olayın kuruma maddi ya da idari bir zarar vermediği vurgulandı.