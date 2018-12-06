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Milli enerji silahı Wattozz

Wattozz ... Milli enerji silahının üretimi bitirildi. Haziran 2019'dan sonra emniyet güçlerinin envanterine girecek. Elektroşok silahı, Amerika'nın Taser'ına da rakip oldu. Hatta özellikleriyle Taser'ı solladı.

Milli enerji silahı Wattozz

Dünyanın en iyi öldürücü olmayan silahı... Wattozz...Tamamen milli...

Türkiye'nin milli enerji silahı Wattozz Amerikalı Taser'e rakip oldu.

Açıklama Albayraklar Şirketler Grubu'ndan yapıldı. Amerikan menşeili Taser silahı, eskiyen kablo teknolojisi ile ciddi yaralanmalara sebep olduğu gerekçesiyle son yıllarda çok tartışılıyordu. Taser'in aksine kablosuz olarak üretilen ve fazlasıyla üstün özelliklere sahip olan Türk yapımı enerji silahı Wattozz'da kablo sistemi ortadan kaldırıldı. Böylelikle istenilen noktaya ateş edilmesi mümkün kılındı.

Uzaktan Kontrol Edilebilir Kablosuz Mermiler

Üst üste çift atış yapabilme özelliği

Anti Vibrasyon Sistemli Dahili HD Kamera

Yüksek Tetik Hassasiyeti

Barutsuz ve Gazsız Ateşleme Sistemi

Ve dahası... Milli Wattozz, çoğu özellikte Amerikan menşeili Taser'i solluyor.

Silah Emniyet teşkilatının envanterinde yer alacak. İlk teslimat da Haziran 2019'da olacak.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #wattoz
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