banner1002
Wattozz için yeni yurt dışı satış sözleşmesi
Wattozz için yeni yurt dışı satış sözleşmesi
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Akar, Şoygu ile görüştü
Akar, Şoygu ile görüştü
Bolton ziyaretinin yeni notları
Bolton ziyaretinin yeni notları

Milli enerji silahı Wattozz için yeni yurt dışı satış sözleşmesi

Milli elektroşok silahı Wattozz'un temsil ve dağıtımı için Zagreb merkezli Kalender Consulting firması ile 10 milyon dolar değerinde toplu sözleşme imzalandığı bildirildi.

Milli enerji silahı Wattozz için yeni yurt dışı satış sözleşmesi

Milli elektroşok silahı Wattozz'un Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya ve Slovenya'da temsil ve dağıtımı için Zagreb merkezli Kalender Consulting firması ile 10 milyon dolar değerinde toplu sözleşme imzalandığı bildirildi.

Albayraklar Şirketler Grubu'ndan yapılan yazılı açıklamada, milli elektroşok silahı Wattozz'un satışı için daha önce Malezyalı Dian Synergy firması ile 5 milyon dolarlık ilk satış sözleşmesinin imzalandığı hatırlatıldı. 

Malezyalı şirket ile yapılan anlaşmanın ardından yeni uluslararası sözleşmelerin yapılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, "Albayraklar Savunma firması tarafından üretilen Wattozz'un Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Makedonya, ve Slovenya'da temsil ve dağıtımı için Zagreb merkezli Kalender Consulting firması ile 10 milyon dolar değerinde toplu sözleşme imzalandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca Wattozz'un Gürcistan için de Ayem Caucasus firması ile ön satış sözleşmesi yapıldığı, yakın dönemde başta Almanya, İngiltere ve Vietnam’dan gelecek heyetlerle masaya oturulacağı kaydedildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Albayraklar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Albayrak, Wattozz silahının bu denli talep görmesinin dünyadaki ilk ve tek uzaktan kontrol edilebilen kablosuz elektroşok silahı olmasından kaynaklandığını ifade etti.

Amerikan rakibi Taser silahına kıyasla birçok üstün özelliğe sahip yüzde 100 yerli Wattozz'un dünya polis teşkilatları tarafından kullanılmaya başlanmasıyla ateşli silah kullanımının azalacağını aktaran Albayrak, "Ölüm ve ağır yaralanma gibi istenmeyen durumların önüne geçilecektir. Dünya emniyet güçlerinin ve özel güvenlik birimlerinin yerli ve milli silahımıza duydukları büyük ilgiden son derece mutlu ve gururluyuz. Gelen distribütörlük ve alım taleplerini tek tek değerlendirmeye ve anlaşmalar yapmaya da başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Wattozz'un satışlarından Türkiye'ye yıllık 250 milyon dolar getiri sağlanması hedefleniyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #wattoz
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.