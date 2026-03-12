Millî gazda hedef 8 milyon hane

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Zonguldak’taki Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri’nde yaptığı incelemelerin ardından Türkiye’nin enerji bağımsızlığı yolundaki yeni adımlarını ilan etti. Yıldırım Sondaj Gemisi’nde gazetecilerle bir araya gelen Bayraktar, Karadeniz’de iki yeni sondajın nisan ayı itibarıyla başlayacağının müjdesini verdi.

REZERV ARTIŞI İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Bakan Bayraktar, sondaj filosunun en yeni üyelerinden biri olan Yıldırım Sondaj Gemisi’nin hazırlıklarını tamamladığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Şimdi Yıldırım Sondaj Gemimiz de sondaj hazırlıklarını yapıyor. İnşallah nisan ayı içerisinde Karadeniz'e ilk görevine uğurlayacağız" Kanuni Sondaj Gemisi’nin yarın yeni görevine gideceğini bildiren Bayraktar, operasyonel takvimi şu sözlerle detaylandırdı: "Bu ay içerisinde Ramazan Bayramı ile beraber ve nisan ayı içerisinde Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz. Yeni rezerv amaçlı, keşif amaçlı sondaja başlayacağız Fatih ve Abdülhamid Han sondaj gemilerimizle. İnşallah bu çalışmalardan sonra rezervimizi artırmaya ve yeni sahaları keşfetmeye bakıyoruz"

8 MİLYON HANEYE YERLİ GAZ MÜJDESİ

Sakarya Gaz Sahası’ndaki üretim hedeflerine dikkat çeken Bakan, Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile kapasitenin hızla artacağını vurguladı:

"Sakarya Gaz Sahası'ndan inşallah bu sene içerisinde üretimimizi iki katına çıkarmış olacağız ve 8 milyon haneye doğal gazı inşallah buradan vermiş olacağız. Yani buradaki çalışmaların bu dönemdeki önemi bir kat daha artıyor"

HEDEF DIŞA BAĞIMLILIĞI BİTİRMEK

Bölgedeki savaş ve çatışma ortamının yerli üretimin önemini bir kez daha kanıtladığını ifade eden Bayraktar, Türkiye’nin dışa bağımlılığı bitirme hedefine odaklandığını söyledi:

"Aslında özellikle milli enerji ve maden politikamızla ortaya koyduğumuz vizyonda Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirme hedefi var. Kendi petrolünü arayan, Gabar'da üretimimiz artıyor. Yeni sahalara bakıyoruz. Kendi gazını arayan, bulan bir Türkiye. Sakarya Gaz Sahası bizim için bu anlamda çok ehemmiyetli. Bir an önce devreye girmesi ve bu ikinci faz, inşallah 3. fazı da 2028'de hedeflemiş durumdayız. Devreye almak suretiyle bu alandaki dışa bağımlılığımızı bitirmemiz, böyle bir ortamda, böyle bir jeopolitik süreçte her zamankinden daha önemli."

SOMALİ VE PAKİSTAN HATTI

Arama faaliyetlerinin sadece Mavi Vatan ile sınırlı kalmadığını belirten Bayraktar, uluslararası sular ve dost coğrafyalardaki operasyonlara da değindi. Somali yolundaki Çağrı Bey Gemisi ve Pakistan’daki sismik çalışmalar için hazırlanan Oruç Reis hakkında şunları kaydetti:

"Somali'de Çağrı Bey Gemimiz şu anda yolda, oraya gidiyor. Pakistan'da, tabii o bölge şu anda çok hassasiyet arz eden bir bölge ama Pakistan'da sismik çalışma için Oruç Reis Gemimizi hazırlıyoruz. İnşallah güvenlikle alakalı herhangi bir sıkıntı olmazsa nisan ayı içerisinde başlamayı hedefliyoruz. Bütün bu çalışmalarla hedefimiz ülkemizi enerjide bağımsız kılmayı sağlamak"

Filyos’taki programında madencilerle iftar yapan ve gemideki sahur programına katılan Bakan Bayraktar’a; Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ve bölge milletvekilleri de eşlik etti.