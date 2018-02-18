Uzun süre Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Prof Dr. Necmettin Erbakan’ın baş danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mete Gündoğan, son dönemde artan II. Abdülhamid övgülerine tepki gösterdi.

Uzun süre Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Prof Dr. Necmettin Erbakan’ın baş danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mete Gündoğan, son dönemde artan II. Abdülhamid övgülerine tepki gösterdi.



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gündoğan şu ifadeleri kullandı:



"Payitaht Abdülhamid dizisi ile ilgili fikirlerimi daha önce paylaştım. Sultan Abdülhamid, günümüz idarecilerine rol model olamaz ve olmamalıdır. Neticede kaybetmiş ve koca Payitaht'ı teslim edip kenara çekilmiş bir sultandır. Sebepler ne olursa olsun, sonuç çöküştür.



Keşke Abdülhamid ll; faizi yasaklasaydı, yüksek faizli borç almasaydı, Duyun-u Umumiyeyi kurmasaydı, masonlara/materyalizme fırsat vermeseydi, toprak vermeseydi, kendini halletmeye gelenleri halletseydi çok daha ulu hakanımız olurdu. Sadece peygamberler masumdur, liderler değil."



İşte o mesajlar:



