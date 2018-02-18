Çavuşoğlu: Türkiye tehditlere boyun eğmez
Çavuşoğlu: Türkiye tehditlere boyun eğmez
Tarkan'ın 'Beni Çok Sev 'şarkısı çalıntı mı?
Tarkan'ın 'Beni Çok Sev 'şarkısı çalıntı mı?
Akçakale'de zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
Akçakale'de zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
"Saat 23.15, ancak fırsatları olmuş"

Milli Görüş'çü Gündoğan'dan Abdülhamid çıkışı: Rol model olamaz... Payitahtı teslim edip...

Uzun süre Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Prof Dr. Necmettin Erbakan’ın baş danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mete Gündoğan, son dönemde artan II. Abdülhamid övgülerine tepki gösterdi.

Milli Görüş'çü Gündoğan'dan Abdülhamid çıkışı: Rol model olamaz... Payitahtı teslim edip...

Uzun süre Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve Prof Dr. Necmettin Erbakan’ın baş danışmanlığını yapan Prof. Dr. Mete Gündoğan, son dönemde artan II. Abdülhamid övgülerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Gündoğan şu ifadeleri kullandı:

"Payitaht Abdülhamid dizisi ile ilgili fikirlerimi daha önce paylaştım. Sultan Abdülhamid, günümüz idarecilerine rol model olamaz ve olmamalıdır. Neticede kaybetmiş ve koca Payitaht'ı teslim edip kenara çekilmiş bir sultandır. Sebepler ne olursa olsun, sonuç çöküştür.

 Keşke Abdülhamid ll; faizi yasaklasaydı, yüksek faizli borç almasaydı, Duyun-u Umumiyeyi kurmasaydı, masonlara/materyalizme fırsat vermeseydi, toprak vermeseydi, kendini halletmeye gelenleri halletseydi çok daha ulu hakanımız olurdu. Sadece peygamberler masumdur, liderler değil."

 İşte o mesajlar:

Etiketler; #saadet partisi #necmettin erbakan #mete gündoğan #II. Abdülhamid #Payitaht Abdülhamid dizisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.