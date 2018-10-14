Milli Görüş Hareketi, AKP ve Has Parti’den sonra yeniden bölünüyor. Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan’ın başında bulunduğu çalışmalarda sona gelindiği, partinin kasım ayında ilan edileceği belirtilirken, Saadet Partisi’nden Erbakan’a son dakika teklifi geldi.

Fatih Erbakan’ın başında bulunduğu partileşme süreci, erken genel seçim kararı üzerine durdurulmuştu. Yerel seçimler yaklaşırken, parti kurmaktan vazgeçilmesi de gündeme geldi. Tartışmalar sürerken, Fatih Erbakan çalışmaları tamamladı. Aydınlık’tan Ercan Deniz Küçük'ün haberine göre partinin kuruluş dilekçesi 2 Kasım’da İçişleri Bakanlığına verilerek kuruluş süreci tamamlanacak.

Partinin isminin “Lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı eylemleri” gerekçesiyle 16 Ocak 1998’de Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından kapatılan Refah Partisi olacağı, AYM’den ret kararı gelmesi halinde ‘Yeniden Refah Partisi’nin tercih edileceği ifade edildi. Parti logosu olarak, Refah Partisi’nin de logosunda bulunan başak simgesi düşünülüyor.



ERBAKAN’IN KIZI VE DAMADI DA LİSTEDE

Aydınlık’ın ulaştığı bilgiye göre Kurucular Kurulu’nu oluşturacak isimler netleşiyor. Yeni kurulacak partinin yüz kişilik kurucuları arasında şu isimlerin yer alması bekleniyor: Necmettin Erbakan’ın kızı Elif Erbakan Altınöz, damadı Mehmet Altınöz, Erbakan Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Zafer Emanetoğlu, Yücel Mollaismailoğlu, Abdullah Süratli, Bahattin Sungur, Erbakan Vakfı İstanbul İl Başkanı Hüseyin Terzi, Fatih Öztek, Doğan Bekin, Suat Pamukçu, Sacit Günbey ve Mustafa Özdal.



SAADET PARTİSİ’NDEN TEKLİF

Milli Görüşün Erbakan kanadında bu gelişmeler yaşanırken Saadet Partisi’nden önemli bir hamle geldi. Aydınlık’ın edindiği bilgilere göre, bölünme yaşanmasını istemeyen bazı yöneticilerin Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun da onayıyla Fatih Erbakan’a ‘beraber kongreye gidelim’ teklifinde bulundukları öğrenildi. Gelen bilgilere göre Karamollaoğlu ile Erbakan pazartesi bir görüşme gerçekleştirecek. İkili arasında bir anlaşma olmazsa Fatih Erbakan’ın salı günü sosyal medya üzerinden partiyi duyuracağı belirtiliyor.