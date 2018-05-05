Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'e bir destek de Milli Görüş cephesinden geldi. Gaziantep'te yaşayan Saadet Partili Halil Kaya, "Perinçek NATO karşıtı olduğu için imza verdim" dedi.





Halil Kaya, Gaziantep'teki seçim kuruluna giderek imza attı, tercihini Perinçek'ten yana kullandı.



Saadet Partili olan Kaya, Perinçek'i anti emperyalist olduğu için desteklediğini söyledi.



Haber-Kamera: Ekrem Demir

ulusal.com.tr Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'e farklı partilerden de çok sayıda imza verenler oluyor.Halil Kaya, Gaziantep'teki seçim kuruluna giderek imza attı, tercihini Perinçek'ten yana kullandı.Saadet Partili olan Kaya, Perinçek'i anti emperyalist olduğu için desteklediğini söyledi.