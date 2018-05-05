Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'e farklı partilerden de çok sayıda imza verenler oluyor.
Halil Kaya, Gaziantep'teki seçim kuruluna giderek imza attı, tercihini Perinçek'ten yana kullandı.
Saadet Partili olan Kaya, Perinçek'i anti emperyalist olduğu için desteklediğini söyledi.
Haber-Kamera: Ekrem Demir
ulusal.com.tr
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