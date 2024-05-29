Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde Irak ve Suriye'deki PKK hareketliliği var

Milli Güvenlik Kurulu'nun gündeminde PKK'nın Suriye ve Irak'taki hareketliliği vardı. MGK toplantısı sonrası yayınlanan bildiride Suriye ve Irak'ın toprak bütünlüğüne karşı herhangi bir oldubittiye izin verilemeyeceği vurgulandı.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapıldı. Toplantının en önemli gündemi PKK'nın Suriye ve Irak'taki hareketliliğiydi.



PKK'nın Suriye kolu PYD'nin Suriye'de yapmayı planladığı seçimler MGK kararlarına da yansıdı. Yayınlanan kararda komşu ülkelerin toprak bütünlüğü vurgulandı. Ulusal Kanal'a konuşan yazar Avukat Ahmet Nazif Yücel, 2017'de Kürdistan Bölgesel Yönetiminin referandum kararına karşı bölge ülkelerinin birlikteliğinin başarı getirdiğini hatırlattı.



MGK'nın gündem maddelerinden biri de Irak'ta PKK hedeflerine yönelik yapılması planlanan sınır ötesi harekattı. Bildiride PKK'ya karşı Irak'la eşgüdüm halinde çalışılacağı vurgulandı. PKK'nın ve ona sağlanan desteğin bölgedeki tüm unsurlarıyla birlikte yok edileceğine dikkat çekildi.



