Milli kick boksçulardan İtalya'da gövde gösterisi

İtalya’da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası’nda 45 ülkeden binlerce sporcuyla mücadele eden Milli Takımımız, organizasyonu 14 madalya ile tamamladı.

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) tarafından İtalya’nın Jesolo kentinde düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası sona erdi. Toplamda 45 ülkeden 2 bin 373 sporcunun katılım sağladığı dev organizasyonda Türk Milli Takımı; 1 altın, 4 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

ARDA YILDIRIM DÜNYA ŞAMPİYONU

Turnuvanın en dikkat çekici başarısı, 60 kilo low kick kategorisinde ringe çıkan Arda Yıldırım’dan geldi. Rakiplerini tek tek mağlup ederek kürsünün en üst basamağına çıkan Yıldırım, altın madalyayı Türkiye’ye getirdi.

Milli sporculardan Elanur Erdoğan kreatif form, Furkan Polat 71 kilo K1, Kerem Duman 75 kilo K1 ve Kerem Efe Çiftçi +91 kilo K1 kategorisinde gümüş madalya elde etti.

Bronz madalya kazanan sporcularımız ise; Aslı Özkoçak (iki farklı kategoride), Elanur Erdoğan, Gözdenur Cep Atilla, Leyla Demir, Mahmut Mırat, Oğuzhan Çelik, Salih Arslan ve Vedat Ağyürek oldu. Toplamda 14 kez ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran milliler, Türk kick boksunun dünyadaki itibarını bir kez daha kanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

