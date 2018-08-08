Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalar atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü artık, yerli ve milli Kriptolu DMR Telsiz Sistemi'ni kullanacak.

Görüşmeler yapıldı, imzalar atıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü için "milli kriptolu telsiz" dönemi başladı.



Savunma Sanayii Başkanlığı ve ASELSAN arasında yapılan anlaşmaya göre, Milli Kriptolu DMR Telsiz Sistemi kurulacak.



Ankara ve İstanbu'daki emniyet personelinin kullanacağı sistem yerli ve milli imkanlarla özgün olarak geliştiriliyor.



Sistem şimdiden 15 ilde hizmete sunuldu. 7 il için daha sözleşme imzalandı.



Ankara ve İstanbul illerinin de tamamlanması ile Emniyet Genel Müdürlüğü, ülkenin yaklaşık üçte birinde sayısal haberleşme altyapısına sahip olacak.



Emniyet ve ASELSAN arasındaki işbirliği çerçevesinde "Design Turkey İyi Tasarım" ödüllü 3700 Modeli el telsizi de kullanılacak.



ulusal.com.tr

