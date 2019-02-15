Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Milli Muharip Uçak'ın animasyon filmini yayınladı. 2030'lu yıllarda mevcut F-16 savaş uçaklarının yerini alması planlanan uçaklarda 5. nesil teknoloji hedefleniyor.

2030'lu yıllar için hedeflenen Milli Muharip Uçak projesinin animasyon filmi ortaya çıktı.



Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan F-16 uçaklarının 2030'lu yıllarda devreden çıkarılması düşünülüyor.



F-16'ların yerine yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.



Proje’de yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dâhili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu tasarlanıyor.



Bu çalışmaların sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin’den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak.



ulusal.com.tr