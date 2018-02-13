Tillerson'dan Afrin açıklaması
Tillerson'dan Afrin açıklaması
Yıldırım, Çipras ile telefonla görüştü
Yıldırım, Çipras ile telefonla görüştü
Polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı
Polis noktasına el yapımı patlayıcı ile saldırı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı
TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarını tamamladı

Milli Mutabakat Komisyonu AKP Heyeti Başkanı Şentop: "Komisyon, seçim ittifakı ve ağırlıklı olarak yerel seçimlere yönelik düzenlemelerle ilgili çalışmalarını tamamladı. Bunu şu an liderlere arz edebilecek durumdayız"

Milli Mutabakat Komisyonu çalışmalarını tamamladı

 AKP-MHP Milli Mutabakat Komisyonunun ittifak konusundaki çalışmaları tamamlandı.

Milli Mutabakat Komisyonunun AKP Heyeti Başkanı Mustafa Şentop, AA muhabirine yaptığı açıklamada, komisyonun çalışmalarını bugün tamamladığını ancak uyumla ilgili diğer konuları ele almaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz çalışmayı bitirdik. Komisyon, seçim ittifakı ve ağırlıklı olarak yerel seçimlere yönelik düzenlemelerle ilgili çalışmalarını tamamladı. Bunu şu an liderlere arz edebilecek durumdayız. Ne zaman müsait olursa arz edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile komisyonun AK Parti ve MHP heyeti başkanlarının da yer alacağı bir görüşme yapılacağını belirten Şentop, "Zaten Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi 'Dörtlü bir toplantı yaparız.' demişti. Liderler ve heyet başkanları olarak biz yapacağız." diye konuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #milli mutabakat #çalışma
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.