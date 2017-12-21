Herkesin hayalidir yeni yıla zengin girmek. 61 milyonun sahibine ulaşmasına son 10 gün kaldı.
80 milyon kişinin umudu olan milli piyango biletleri için bayilerin önünde uzun kuyruklar var.
Yılbaşına az bir süre kala biletlere ilgi yoğundu. Bilet bayilerinde metrelerce kuyruk oluştu.
Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar İstanbul'daki Nimet Abla'ya akın etti.
ulusal.com.tr
Herkesin hayalidir yeni yıla zengin girmek. 61 milyonun sahibine ulaşmasına son 10 gün kaldı. 80 milyon kişinin umudu olan milli piyango biletleri için bayilerin önünde uzun kuyruklar var.
Herkesin hayalidir yeni yıla zengin girmek. 61 milyonun sahibine ulaşmasına son 10 gün kaldı.
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