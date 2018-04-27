Merkezi olarak basılan milli piyango biletlerini artık bayiler basacak. 19 Haziran'dan itibaren bayilerde terminal makineleri olacak. Ancak seyyar piyango bayilerinin ne olacağı belli değil. Piyango Esnafı Odası dijitalleşme sürecinde seyyar bayiler için mobil cihazlar üretilmesini istiyor.

Talih kuşu dijitalleşecek...



Merkezii basılan milli piyango biletleri artık bayilerde basılacak. 19 Haziran'dan itibaren biletleri sabit bayilerdeki makineler verecek.



Ancak çoğu engelli ve emekli olan seyyar bayilerin durumu karışık. Seyyar bayiler bu dijitalleşme sürecine mağdur olabilir. İzmir Milli Piyango ve Şans Oyunları Odası Başkanı Paşa Çakmak, seyyar bayilere ayrıcalık tanınmasını istedi.



Seyyar piyangocular tedirgin, çünkü bir buçuk yıl içinde dijitalleşme tamamlanacak.



Sabit bayiler terminal makinelerini 23 bin 600 liraya ve 8 bin lira depozito karşılığında alacak. Ancak dar gelirli seyyar piyangocuların bu ücretleri vermeleri mümkün görünmüyor.



Soğuk damgalı milli piyango biletleri son kez 31 Aralık 2019 çekilişi için basılacak.







HABER-KAMERA: AKIN KARA

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