Milli Piyango dijitalleşme sürecinde... Seyyar piyango satıcıları tedirgin... Merkezi olarak basılan piyango biletleri, haziran ayından bu yana, bayilerdeki terminal makinelerde basılıyor. Seyyar piyango satıcıları ise işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya.

Milli Piyango İdaresi piyango biletlerinde sistem değişikliğine gitti. Bugüne kadar merkezi olarak basılarak bayilere ulaştırılan piyango biletleri, artık, bayilerdeki terminal makinelerde anlık olarak basılıyor.



Seyyar bayilerde bilet satışı da aşamalı olarak kaldırılacak.



Sabit bayiler terminal makinelerini 23 bin 600 liraya ve 8 bin lira depozito karşılığında alıyor.



Ancak zaten dar gelirli olan seyyar piyangocuların bu ücreti ödeyebilmeleri mümkün görünmüyor.



22 yıllık Milli Piyango esnafı Mehmet Çelik de yeni uygulamayı eleştirdi.



ulusal.com.tr