TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen Milli Muharip Uçak için rüzgar tüneli testleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Milli savaş uçağı rüzgar tünelinde... Yani; Prototipin hava şartlarına göre testleri yapılıyor, gazın uyguladığı etki inceleniyor...



Gökyüzünün yeni hakimi bu milli uçak olacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii TUSAŞ projede önemli bir yere sahip. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.



"Uçağımız şu anda rüzgar tünelinde, konfigürasyonun son şeklini vermeye çalışıyoruz." diyen Kotil, "Çok hızlı şekilde uçağı tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



TUSAŞ, Avrupa'da şu anda en önde giden 5. nesil savaş uçağı projesine 200 milyon dolarlık yatırım yaptı.



Uçağın seri üretiminin 2033'te başlaması ve o aşamaya kadar 400 adetlik siparişe ulaşılması öngörülüyor.



Milli Muharip Uçak için yaklaşık 1 yıl sonra projede en büyük sistem tedarikçileri seçilecek ve sonrasında 18. ayda konsept dondurulacak. Projede görev alacak tedarikçilerden, ihracat kısıtlamasına tabi olmayacak, uzun vadeli taahhütler istenecek. Uçak için TR Motor tarafından özgün motor geliştirilecek. Bu süreç devam ederken geliştirilen araçlarda bir ara motor kullanılacak. Radar, elekto optik ve bütünleşik işlemci alanlarında ise ASELSAN ve TÜBİTAK çalışmalara başladı.





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