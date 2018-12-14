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Milli Savunma Bakanı Akar'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyindeki hedeflere yönelik harekatı, TSK komuta kademesiyle Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden takip etti.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar: "Bu görev bitti bundan, sonraki görevler için de hazırlıklarımızı aynı ciddiyetle, samimiyetle yaparak hazır olacağız."

Bu operasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen tüm evlatlarımıza arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, bundan sonra da aynı ciddiyetle çalışmak suretiyle en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bu faaliyetlerimizi, operasyonlarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmalar sonucunda milletimizi bu kahrolası terör belasından kurtaracağız

ayrıntılar geliyor...


Kaynak: AA
Etiketler; #akar
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