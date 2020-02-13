Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib açıklaması: Alanı kontrol edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gazetecilerin İdlib’deki gelişmelere ilişkin sorusunu yanıtladı.

Türkiye'nin İdlib'de garantör devlet olduğunu belirten Akar, İdlib'de gelinen durumun olumsuz olduğunu söyledi.

Ateşkesin sağlanması ve göçün önlenmesi için çalıştıklarının altını çizen Akar, Suriye'nin ateşkese uymadığını belirtti.

Akar, "Ateşkesi sağlamak ve kalıcı kılmak için ilave birlikler gönderiyoruz, alanı kontrol edeceğiz. Radikaller dahil ateşkese uymayanlara karşı zor kullanılacak, her türlü tedbir alınacaktır. Takviye edilen gözlem noktalarımız sahadaki durumun gözlenmesinde önemli rol oynamaya devam edecek" ifadesini kullandı.

ulusal.com.tr