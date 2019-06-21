banner1005
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi
Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile bir araya geldi
Ünlü sanatçı Cem Adrian'dan 23 Haziran paylaşımı
Ünlü sanatçı Cem Adrian'dan 23 Haziran paylaşımı
AA'dan Öcalan haberi: 'Tarafsızlık çağrısı' yaptı
AA'dan Öcalan haberi: 'Tarafsızlık çağrısı' yaptı
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Milli Savunma Bakanı Akar: Hainler layık oldukları cezayı buldular

Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay çatı davasında verilen cezalarla ilgili, "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular." dedi

Milli Savunma Bakanı Akar: Hainler layık oldukları cezayı buldular

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  Genelkurmay çatı davasında verilen cezalarla ilgili, "Bu hainler, alçaklar Türk adaleti karşısında layık oldukları cezayı buldular." dedi.

Doğu Akdeniz konusunda da değerlendirmelerde bulunan Akar, "Kıbrıslı kardeşlerimizin hakkına, hukukuna tasallut edilirse müsaade etmeyeceğimizi oldubittileri mutlaka sonlandıracağımızı her zaman söyledik." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #hulusi akar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.