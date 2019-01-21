Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, silahlı kuvvetler içindeki FETÖ'cüler temizlendikçe ordunun daha güçlü bir hale geldiğini söyledi. Kara Harp Okulu öğrencilerine seslenen ve terörle mücadelede kararlılık mesajları veren Akar, bir subay adayının istekli, yetenekli ve ahlaklı olması gerektiğini vurguladı

Savunma Bakanı Akar, harp okulu öğrencileriyle buluştu. Genç Harbiyelilere subaylık dersi verdi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, silahlı kuvvetler içindeki FETÖ'cüler temizlendikçe ordunun daha güçlü bir hale geldiğini söyledi.



Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu öğrencileriyle bir araya gelen Akar, genç Harbiyelilere hitap etti.



Akar subay yetiştirmede aklın ve bilimin esas alınması gerektiğini söyledi.



Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın kaderi olduğunu belirten Akar, komuta kademesinin en iyi şekilde yetiştirilmesinin önemine vurgu yaptı.



Savunma Bakanı Akar, PKK ile PYD/YPG'nin aynı olduğunun altını bir kez daha çizdi.



Akar'ın konuşmasının ardından askeri öğrenciler hep bir ağızdan Harbiye Marşı'nı okudu.





HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: TANSEV KARA

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