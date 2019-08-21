Akar ile Esper Güvenli Bölge'yi görüştü
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Milli Savunma Bakanı Akar ile Esper Güvenli Bölge'yi görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar ile ABD Savunma Bakanı Esper, Güvenli Bölge'nin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması hususunda mutabık kaldı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Esper Güvenli Bölge'yi görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü.
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Bakan Akar Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentileri ifade ederek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Akar ile Esper güvenli bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılmasında mutabık kaldı.

Görüşmede, planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla askeri heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmesi kararlaştırıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #milli savunma bakanı #güvenli bölge #abd
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