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Milli Savunma Bakanı Akar ilk ziyaretini Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı

Milli Savunma Bakanı Akar ve komuta kademesi, yurt içindeki ilk ziyaretlerini sınırın sıfır noktasındaki 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı.

Milli Savunma Bakanı Akar ilk ziyaretini Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komuta kademesi, yurt içindeki ilk ziyaretlerini sınırın sıfır noktasındaki 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'ne yaptı.

Bakar Akar, burada yaptığı açıklamada, "Çok şükür yukarıdan aşağı süpüre süpüre bu alçak teröristleri hudutlarımızın dışına attık, teröristleri takibe devam ediyoruz."  dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Milli Savunma Bakanı Akar #Dağbaşı Üs Bölgesi
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