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Milli Savunma Bakanı Akar, Jeffrey ile görüştü

55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı için Almanya'da bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar özel görüşmeler yaptı. Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile biraraya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  bu yıl 55'incisi düzenlenen Münih Güvenlik Konferansına katıldı. 

Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD'li bazı senatörlerle ayrı ayrı görüştü. 

Bakan görüşmelerde, oluşturulacak güvenli bölgede PKK'nın olmaması gerektiğini ve emniyetin Türkiye tarafından sağlanması gerektiğini vurguladı. 

Görüşme trafiği yoğun geçen Akar, Lübnan Savunma Bakanı ile de bir araya geldi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #almanya
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