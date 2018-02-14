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Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD Savunma Bakanı ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye saati ile 20.00'de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Canikli, ABD Savunma Bakanı ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Türkiye saati ile 20.00'de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşecek

Etiketler; #nurettin canikli #abd #nato #brüksel
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