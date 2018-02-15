Milli Savunma Bakanı Canikli ile ABD Savunma Bakanı Mattis'in, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamındaki görüşmesi sona erdi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile ABD Savunma Bakanı James Mattis arasında TSİ 20.10'da başlayan görüşme sona erdi.



Canikli, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.



Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarına katıldı. NATO Karargahı'nda çeşitli temaslarda bulunan Canikli, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda yer aldı.



Savunma Bakanları Çalışma Yemeği'ne iştirak eden Canikli, ardından çekilen "aile fotoğrafı"nda yer aldı.



Canikli, daha sonra Kuzey Atlantik Konseyi Savunma Bakanları Çalışma Oturumu'na katıldı.



Bakan Canikli, günün son programında ABD Savunma Bakanı Mattis ile bir araya geldi. NATO Karargahı'ndaki görüşme, 50 dakika sürdü.







Pentagon'dan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelede Türkiye'nin yanındayız" diyen Mattis'in öncelikle DAEŞ ile mücadeleye odaklanma vurgusu yaptığı belirtildi.