banner982
Çiftlik Bank mağdurlarına bir şok daha
Çiftlik Bank mağdurlarına bir şok daha
FETÖ'den yargılanan vali tahliye edildi
FETÖ'den yargılanan vali tahliye edildi
Tanker ve kuru yük gemisi çarpıştı
Tanker ve kuru yük gemisi çarpıştı
Kayıp Yusuf'la ilgili flaş gelişme
Kayıp Yusuf'la ilgili flaş gelişme

Milli Savunma Bakanı Canikli: Savunma sanayisinde bir seferde yapılan en yüksek rakamlı ihracat

Milli Savunma Bakanı Canikli, Pakistan'daki korvet ihalesini Türkiye'nin kazanmasına ilişkin, "Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu." dedi.

Milli Savunma Bakanı Canikli: Savunma sanayisinde bir seferde yapılan en yüksek rakamlı ihracat

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesisonuçlandı ve bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık." dedi.
İhaleyi Türkiye'nin kazanması ilişkin, "Ülkemiz, Bakanlığımız ve Türk savunma sanayisi için çok önemli bir gün." diyen Canikli, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu."

Etiketler; #milgem #Milli Savunma Bakanı Canikli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.