Milli Savunma Bakanı Canikli, Pakistan'daki korvet ihalesini Türkiye'nin kazanmasına ilişkin, "Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu." dedi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Pakistan Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı olan 4 korvetin ihalesisonuçlandı ve bu ihaleyi Türkiye olarak biz aldık." dedi.

İhaleyi Türkiye'nin kazanması ilişkin, "Ülkemiz, Bakanlığımız ve Türk savunma sanayisi için çok önemli bir gün." diyen Canikli, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar Türk savunma sanayisinde bir seferde en yüksek rakamlı ihracattır bu."