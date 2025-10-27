Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter Typhoon savaş uçaklarına ilişkin açıklama geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer arasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki gerçekleşen görüşmenin hemen ardından basın mensuplarına önemli bir değerlendirmede bulundu.

Bakan Güler, Türkiye'nin hava gücüne katmayı hedeflediği savaş uçaklarına ilişkin planı ilk kez açıkladı. Güler, "İngiltere'den 20 adet, Katar ve Umman'dan 12'şer adet Eurofighter Typhoon almayı planlıyoruz." dedi.

İLK TESLİMAT İÇİN 'YENİ YIL' İŞARETİ

Milli Savunma Bakanı, bu alım planına ilişkin bir takvim detayı da paylaştı. Bakan Güler, Katar'dan alınacak olan uçakların "yeni yılın başında gelebileceğini" söyledi.