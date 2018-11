Milli Savunma Bakanı Akar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün akıl ve bilim üzerine inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk halkına miras bıraktığını belirterek, "Kahramanlık ve fedakarlıklarıyla daima gurur duyduğumuz atalarımızdan devraldığımız bu mirasa sahip çıkmak ve onlara yaraşır şekilde ülkemizi, aklın ve bilimin rehberliğinde geleceğe taşımak, bizlerin en önemli vazifesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Akar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, milletlerin tarihlerine yön veren, uygarlıklarını biçimlendiren ve geleceklerini aydınlatan liderlerin, hiçbir zaman unutulmadığına, içinden çıktığı toplumun hafızasında daima yaşadığına işaret etti.



İstiklal Savaşı'nın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de böyle bir lider olduğunu, ilkeleri ve düşünceleriyle Türk milletinin hafızasında ve yüreğinde yaşadığını vurgulayan Akar, büyük lider Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılında saygı ve minnetle anıldığını belirtti.



Akar, Atatürk'ün, bin yıllık vatanı işgal girişiminde bulunan yedi düvele karşı "Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" diyerek, kahraman ve fedakar Türk halkıyla birlikte büyük bir kurtuluş mücadelesi başlattığını ve zaferle sonuçlanan bu mücadelenin ardından yeni bir devlet kurup cumhuriyeti ilan ettiğini hatırlatarak, bunun Türk tarihinin en büyük dönüşümlerinden biri olduğuna dikkati çekti.



Cumhuriyetin ilanıyla ülkenin ve milletin her alanda muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılması için ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda köklü, emsalsiz değişiklikler gerçekleştirildiğini, savaştan çıkan, yokluk içindeki bir ülkenin her alanda gerçekleştirdiği bu değişim ve var olma mücadelesinin, mazlum ve mağdur milletler için de bir ilham kaynağı olduğunu vurgulayan Akar şöyle devam etti:

"Bağımsızlık mücadelemizin, milli birliğimizin ve çağdaşlık yolunda atılan adımların simgesi olan Atatürk, 'Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir' diyerek akıl ve bilim üzerine inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk halkına miras bırakmıştır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kahramanlık ve fedakarlıklarıyla daima gurur duyduğumuz atalarımızdan devraldığımız bu mirasa sahip çıkmak ve onlara yaraşır şekilde ülkemizi, aklın ve bilimin rehberliğinde geleceğe taşımak, bizlerin en önemli vazifesidir."



"Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadele kararlılıkla sürdürülmekte"



Akar, Türk milletinin 15 Temmuz'da demokrasiye sahip çıkışına da değinerek, "Asil Türk milleti, Milli Mücadele'de olduğu gibi 15 Temmuz'da da istiklal ve istikbaline kastedenlere karşı milli ve manevi değerlerinden aldığı güçle yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut halinde omuz omuza mücadele ederek ülkemizi geleceğe taşıma iradesi ve gücünde olduğunu ve demokrasiye nasıl sahip çıktığını tüm dünyaya göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bağrından çıktığı Türk milletinin sevgi ve güveninden güç aldığına dikkati çeken Akar, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ne ve birliğimize yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir.

Bu vesileyle asil milletimizin azim ve kararını zafere taşıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi ve tüm mensuplarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Aziz Atatürk, ruhun şad olsun."