banner1005
ABD diplomasi trafiğine hız verdi
ABD diplomasi trafiğine hız verdi
Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava başladı
Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava başladı
AK Partili Arınç'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması
AK Partili Arınç'tan Ekrem İmamoğlu açıklaması
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akar, "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Aynı şekilde diğer genel başkanlarımıza da bu bilgileri sunmak suretiyle, şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak izlediğimiz politikalarla, konularla alakalı görüş alışverişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Bahçeli'ye ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde baş başa görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Akar, "Savunma ve güvenlik konusunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bazı konularda bilgiler sunduk, görüşlerini, önerilerini dinledik. Güzel bir bilgi alışverişi oldu. Aynı şekilde diğer genel başkanlarımıza da bu bilgileri sunmak suretiyle, şu anda Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak izlediğimiz politikalarla, konularla alakalı görüş alışverişini sürdürüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Bu hafta Amerikan Savunma Bakanı ile NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde bir araya geleceğiz." diyen Akar, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G20 çerçevesinde Amerikan Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Akar, ziyaretlerle hem yaptıklarını anlatma hem de genel başkanların görüş ve önerilerini dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Ziyaret, basına kapalı gerçekleşti.


Kaynak: AA
Etiketler; #hulusi akar #mhp #devlet bahçeli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.