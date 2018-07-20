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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "MSB bünyesinde ilgili birimlerle hazırlık yapıldı. Bu çalışma Meclisimize sunuldu. Söz konusu yasanın ülkemize, gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valiliğinde yaptığı açıklamada, "Bedelli askerlikle ilgili Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ilgili birimlerle gerekli koordinasyon içinde bir hazırlık, çalışma yapıldı. Bu çalışma yüce Meclisimize sunuldu. Bu çalışma şu anda komisyonda ve Genel Kurulda görüşülecek. Bu çerçevede, gerekli sonuçları hep birlikte takip ediyoruz." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #msb #hulusi akar #açıklama #bedelli askerlikl
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