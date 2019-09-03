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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege Denizi üzerinde uçtu! 'Arı 01'den talimat

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni’ne katılmak üzere dün Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’na geldi. “Arı Kovanı” diye anılan komutanlık binasında uçuş tulumunu giyerek uçuş teçhizatını kuşanan Akar, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki dörtlü kol uçuşuna katılarak 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege Denizi üzerinde uçtu! 'Arı 01'den talimat

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Akar, 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı Açılış Töreni sırasında T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki açılış uçuşuna katıldı.

'ARI'LARLA UÇUŞA KATILDI

Törenin ardından Bakan Akar ve komutanlar, "Arı filo" olarak bilinen 121. Jet Eğitim Filo Komutanlığına geçti.

"Arı Kovanı" diye anılan komutanlık binasında uçuş tulumunu giyerek uçuş teçhizatını kuşanan Akar, daha sonra brifing odasına gitti. Diğer pilotlarla katıldığı uçuş brifinginin ardından Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz, 121. Jet Eğitim Filo Komutanı Albay Mustafa Başlı ve pilotlar uçakların başına geçti.

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'ARI 01'DEN TALİMAT

Kontroller sonrasında Bakan Akar ve Orgeneral Küçükakyüz, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki dörtlü kol uçuşuna katılarak 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılış uçuşunu gerçekleştirdi.

Uçuş sırasında “Arı 01” çağrı kodu ile koldaki diğer uçaklarla telsizden görüşen Akar, başarılı bir uçuş eğitim yılı geçirmelerini diledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #milli savunma bakanı #hulusi akar #ege denizi
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen 2019-2020 Eğitim Uçuş Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Akar, tören sırasında T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki açılış uçuşuna katıldı. Hulusi Akar, "Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyine yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi. (Güvenli Bölge) Büyük bir hassasiyet ve dikkatle verilen sözlerin yerine getirilmesini takip ediyoruz. Bize verilen bilgilerin her birini tek tek kontrol etmeden o işi kabul etmiyoruz. (Hidrokarbon çalışmaları) Bu konuda Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz" dedi
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