Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen 2019-2020 Eğitim Uçuş Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Akar, tören sırasında T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki açılış uçuşuna katıldı. Hulusi Akar, "Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyine yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi. (Güvenli Bölge) Büyük bir hassasiyet ve dikkatle verilen sözlerin yerine getirilmesini takip ediyoruz. Bize verilen bilgilerin her birini tek tek kontrol etmeden o işi kabul etmiyoruz. (Hidrokarbon çalışmaları) Bu konuda Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz" dedi