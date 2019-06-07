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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Sınır, namustur

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden sorumlu hudut birliğinde inceleme yaptı. Akar, "Hudutların emniyetini sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Sınır, namustur

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınırda birlikleri denetledi. Bakan Hulusi Akar'a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları eşlik etti.

Akar ve komutanlar, askeri helikopterlerle 5. Hudut Alay Komutanlığı'na gitti. Tören mangasını selamlayan Akar, daha sonra çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Türkiye'nin İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırlarının güvenliğinden sorumlu birlikte açıklama yapan Akar, sınır emniyetine dikkat çekti.

Bakan Akar, sınırdan kaçak geçişlerin, sıfıra indirilmesini istedi.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #hulusi akar
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