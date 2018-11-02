Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis'te milletvekillerinin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin soruları yanıtladı. Akar, Türkiye'nin istediği şartları Amerika'nın yerine getirmediğini söyledi. Vekillerin, "Peki Rusya şartları yerine getiriyor mu?" sorusuna ise Akar, "Evet" yanıtını verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 ile F-35'lere ilişkin önemli açıklamalar yaptı.



Meclis'te muhalefet partisi milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Akar, ayrıntılı bir bilgilendirmede bulundu.



Hava savunma sisteminin neden Rusya'dan alındığını açıklayan Akar, Amerika'nın Türkiye'nin şartlarını yerine getirmediğine dikkat çekti.



"SAĞI SOLU YIKIP…"

"Bunu alırken, 1) Malzemeyi alacağız. 2) Bunun eğitimini vereceksiniz. 3) Yedek parçasını vereceksiniz. 4) Bunun beraber bilgi üretimini yapacağız. 5) Bunu üreteceğiz beraber. Bunu modernize edeceğiz biz de taraf olacağız. Bunların hiçbirine evet demedi dostlarımız. Biz, Amerika'ya müracaat ediyoruz, diyoruz ki; "Bize şu şartlarda Patriot Füzesi satın." Mektuba cevap vermediler. Dolayısıyla, biz sanki sabah kalkıp da gözümüzü kapatıp, sağı solu yıkıp, döküp Rusya'ya gitmiş değiliz."



Bu açıklamayı yapan Akar'a "Rusya şartları yerine getirdi mi?" sorusu da yöneltildi. HDP'li Garo Paylan ile Akar arasında dikkat çeken diyalog yaşandı.



RUSYA S-400 TEKNOLOJİSİNİ PAYLAŞACAK MI?

Garo Paylan (HDP): S-400 teknolojisini paylaşacak mı, bunları veriyor mu?

Bakan Akar: Olacak, tabii bunların hepsi konuşuluyor.

Garo Paylan: Anlaşmada yok.

Bakan Akar: Yanlış biliyorsunuz.

Garo Paylan: Var mı?

Bakan Akar: Var tabii.



Akar ile Paylan arasındaki tek diyalog bu değildi. İkili arasında F-35 konusu da gündeme geldi.



F-35 TARTIŞMASI

Garo Paylan (HDP): Kongrenin S-400'e karşı F-35 kararına ne diyeceksiniz? Amerikan Kongresi "S-400'den vazgeçmezse F-35 vermeyeceğiz" diye karar aldı.



Bakan Akar: Onlar karar değil, çalışmalar devam ediyor. Bizim F-35 devam ediyor, hiç kafanızı yormayın devam ediyor. Rahat olun. Sonra sen bir daha nasıl olsa askere de gelmeyeceksin.