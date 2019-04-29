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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni bedelli askerlik uygulamasın dair alınan kararı açıkladı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bedelli askerlik uygulamasında alınan yeni kararı açıkladı. Akar'ın açıklamasına göre, bedelli askerlikte başvuru fazla olursa kura çekilecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni bedelli askerlik uygulamasın dair alınan kararı açıkladı

Son dakika haberleri...

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili detayları paylaştı.

Akar, bedelli askerlikle ilgili "Başvuru fazla olursa kura çekilecek" dedi.

Bakan Akar şunları söyledi:

"Burada esnek bir model uygulamak suretiyle geçişler var. Erbaş, er ve uzman erlerden gerekli kriterleri yerine getirenler astsubaylığa geçebilecek. Astsubaylarımız belli şartlardan sonra subay olabilecek. Dolayısıyla sistem bütünlük içinde sürekli dönecek.

Diyelim ki lisans ve lisans üstü kadrolar doldu, isterse bu arkadaşlarımız yedek astsubay olabilecekler. Bu lisans ve lisans üzeri, meslek yüksek okulu bitiren arkadaşlarımız isterlerse 6 ay erlik yapabilecekler.

Yedek astsubaylığa geldiğimizde meslek yüksekokulu mezunlarımız yedek astsubay olacaklar. 'Mesleğinden kopma, elektrik, torna, otomobil, kimya, sağlık ne varsa o mesleğinize devam edin, bunun bir karşılığı var' diyoruz. Burada kendilerini yedek astsubay olarak istihdam ediyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #yeni tek tip askerlik sistemi #yeni askerlik sistemi #bedelli askerlik #hulusi akar
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